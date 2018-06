La palta es una de las frutas más consumidas, tanto por su delicioso sabor como por los importantes beneficios que tiene para la salud.

Sin embargo, encontrar paltas de buena calidad en el mercado y en el punto justo de maduración es algo complicado. Si has comprado una que no esté madura y no tienes apuro, puedes dejarla en el frutero hasta que esté lista. Pero, ¿qué pasa si la quieres consumir ya? A continuación, te ofrecemos una solución. ¡Toma nota!

Cómo madurar la palta en 10 minutos

Si necesitas que la palta esté madura porque vas a preparar guacamole y te das cuenta que está igual que una piedra, ¡tranquilo! Todo tiene solución.

Un truco infalible y un poco más radical que resuelve el problema sin alterar ni el sabor ni la forma es:

Precalentar el horno a 90 grados.

Envolver la palta en papel de aluminio y meterla unos 10 minutos al horno.

Pasado el tiempo, comprobar la dureza de la fruta (que debe ser menor).