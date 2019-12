4 cosas que debes conocer sobre la manga gástrica

Debido a que la falta de tiempo u otros motivos evitan que las personas realicen deporte o lleven un estilo de vida adecuado, la obesidad se ha convertido en un problema de salud en el Perú y el mundo.

De hecho, según el Instituto Nacional de Salud, en el país tiene una prevalencia de 70%. Una forma de combatir esa situación es siguiendo una dieta adecuada o en casos más extremos con una cirugía de manga gástrica.

Debido a que es una operación existen algunos mitos al respecto y para ayudarnos con ello, el cirujano experto en procedimientos bariátricos de la Clínica Avendaño, Dr. Gustavo Salinas Sedó, nos derriba algunas de ellas.

1. Es una operación riesgosa

No lo es, porque de lo contrario no sería recomendada para las personas que sufren de obesidad. Realizarla ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, hígado graso, presión arterial alta, apnea obstructiva del sueño, diabetes tipo 2, accidente cerebrovascular, esterilidad, etc.

2. Es altamente invasiva

No. De hecho, es una cirugía mínimamente invasiva y eso ocurre porque los médicos buscan que el paciente no sienta mucho dolor y pueda recuperarse mejor.

3. Después de la operación se puede comer con normalidad

Falso, ya que antes de llegar a ello el paciente debe realizar algunas dietas para que su estómago se acostumbre a los cambios.

4. No volverás a subir de peso

Si, la persona no cuida su alimentación ocurrirá. Es importante recordar que el estómago es un músculo y puede crecer nuevamente.