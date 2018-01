3 errores que cometes cuando no puedes dormir

Si ya probaste con todos los remedios caseros y hecho hasta lo imposible para poder dormir por las noches, entonces estás cometiendo algún error y no te habías dado cuenta.

¿Alguna vez te has preguntado si tus hábitos están afectando tu sueño? Es momento que comiences a pensar qué debes de dejar de hacer. Aquí te decimos lo que posiblemente estás haciendo mal.

1.Salir de tu cama si no puedes dormir

Si no puedes dormir, el simple hecho de estar acostado y descansar beneficia a tu cuerpo. No te desesperes si no puedes conciliar el sueño e intenta cerrar los ojos y pensar en cosas agradables. Esto reduce los niveles de cortisona, causante del estrés . Asimismo, ni se te ocurra agarrar tu celular, ya que solo te despertará más.

2.Contar ovejas o lo que sea

¿Sabías que el simple hecho de contar puede causar ansiedad? Esto sucede porque vas a estar más estresado por el hecho de que ya llegaste a la ‘oveja’ número 500 y sigues sin dormir.

3. Deja de interferir con tu melatonina

Muchas personas toman suplementos de melatonina para inducir el sueño, pero en realidad no ayuda demasiado, sobre todo si la tomas justo antes de echarte a la cama. Esta hormona está diseñada para ayudarnos a descansar profundamente y el cerebro lo segregará de forma natural cuando el sol empieza a esconderse. Sin embargo, según el portal Elle tomarla puede interferir con su producción habitual, haciendo que tu cerebro la libere menos y por lo tanto, dormir será más difícil.