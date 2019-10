The World's 50 Best Bars: establecimiento peruano aparece en la lista por primera vez

The World’s 50 Best Bars es un evento en el que se reconoce a los 50 mejores bares del mundo. La lista es realizada en base a los votos de 500 miembros de 55 países y expertos en coctelería nivel mundial.

Este 2019, Perú se encuentra presente gracias a Carnaval Bar (ubicado en San Isidro). Es la primera vez para el país, aunque en el 2018 el establecimiento apareció en el puesto 68, por lo que no fue nombrado en la ceremonia.

En el evento estuvo presente Aaron Díaz, corporate bartender y socio de la marca, y el equipo de baristas, ya que gracias al trabajo del equipo se ha conseguido este reconocimiento.

A continuación, te presentamos la lista completa de los bares elegidos este año:

50. Jerry Thomas Speakeasy en Roma, Italia

49. Coa en Hong Kong, China

48. Artesian en Londres, Reino Unido

47. Kwānt en Londres, Reino Unido

46. Electric Bing Sutt en Beirut, Líbano

45. Sober Company en Shanghái, China

44. 1930 en Milán, Italia

43. Maybe Sammy en Sídney, Australia

42. Trick Dog en San Francisco, Estados Unidos

41. Swift en Londres, Reino Unido

40. Happiness Forgets en Londres, Reino Unido

39. Lyaness en Londres, Reino Unido

38. The Old Man en Singapur

37. Tjoget en Suecia

36. Little Red Door en París, Francia

35. Speak Low en Shanghái, China

34. Schumann’s en Múnich, Alemania

33. Presidente en Buenos Aireas, Argentina

32. La Factoría en Viejo San Juan, Puerto Rico

31. Baba Au Rum en Atenas, Grecia

30. Operation Dagger en Singapur

29. Jigger & Pony en Singapur

28. Scout en Londres, Reino Unido

27. El Copitas en San Petersburgo, Rusia

26. Employees Only en Nueva York, Estados Unidos

25. Dr. Stravinsky en Barcelona, España

24. The SG Club en Tokio, Japón

23. Coupette en Londres, Reino Unido

22. The Dead Rabbit! En Nueva York, Estados Unidos

21. Indulge Experimental Bistro en Taipéi, Taiwán

20. Paradiso en Barcelona, España

19. Salmón Gurú en Madrid, España

18. High Five en Tokio, Japón

17. Himkok en Oslo, Noruega

16. Three Sheets en Londres, Reino Unido

15. Guilhotina en São Paulo, Brasil

14. Katana Kitten en Nueva York, Estados Unidos

13. Carnaval en Lima, Perú

