Semana del Chilcano: 3 datos claves para preparar el mejor chilcano

Giancarlos Torres 13.01.2020 / 08:20 AM

Imagina esto: invitas a casa a tus amigos y, como anfitrión, decides sorprenderlos con un buen trago. A propósito de la Semana del Chilcano, te animas por comprar los insumos necesarios para preparar este aperitivo. Ahora detente y pregúntate: ¿estás preparado para dar algo de calidad, algo que te guste tanto a ti como a los demás? Si la respuesta es negativa, nadie mejor que un experto para resolver tu inquietud.

La tarde del jueves me puse en #ModoChilcano y conversé con José Bracamonte, reconocido sommelier de Baco y Vaca, con más de 20 años de experiencia. Para él, existen 4 puntos claves que no debes dejar pasar por alto si deseas preparar el mejor chilcano. Eso sí, la tarea no será sencilla, pero los resultados sí serán muy satisfactorios.

1. Encuentra tu uva. No todo es Quebranta

Aquí se rompe un mito. Y es que muchos, de hecho, una gran mayoría de peruanos considera al Quebranta como el vino ideal para preparar un buen chilcano. Pero José la tiene clara.

“Es como cuando aprendes a disfrutar vinos. Primero tienes que encontrar la uva para enamorarte del vino tinto o vino blanco, para saber cuál es la uva con la cuál te identificas. Pasa igual con el pisco. Encuentra cuál es tu uva, cuál es tu pisco. Te puede gustar la quebranta, la torontel que huele a cítrico, la Italia que huele a tierra mojada o pasto cortado, la moscatel porque es dulce… debemos dejar de pensar de que un pisco es solo quebranta”.

“El quebranta huele a chocolate, la gente no lo sabe y le tiene miedo y le termina echando jarabe de goma y otros elementos que distorsionan el sabor”.

Encontrar la uva de tu preferencia es lo más importante. (Foto: Peru.com)

2. Encuentra tu región favorita

Este punto es de los tres probablemente el te complique un poco más. Y es que para encontrar tu pisco favorito, debes experimentar, abrir tu mente y consumir Perú. El buen pisco puede estar en muchas regiones, no solo en Ica. Ojo.

“No nos limitemos a buscar una sola región al momento de elegir un pisco. No te puede gustar el quebranta de Arequipa, pero el de Ica te puede enamorar, como el Ferreyros que es una joya, por ejemplo”.

3. Buenos hielos, los mejores

Es un detalle que pocos ponen atención, pero que no deja de ser importantísimo en su preparación.

“Que los hielos no sean porosos y que no tengan huecos. Así mantienen la frescura del pisco”.

Dato extra

Dicho los 3 datos, José Bracamonte quiso agregar que Britvic se convierte en Perú en el mejor aliado del chilcano. ¡Anótalo!

“Está comprobado que tiene el componente perfecto entre la acidez, el ahumado y ese saborcito necesario para que ya no le agregues nada más. Una rodajita de limón y listo”.