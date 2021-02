San Valentín: Sorprende a tu pareja con una torta corazón hecha en casa

Este 2021, debido a la pandemia del coronavirus, las parejas no podrán salir de casa para celebrar San Valentín como en años anteriores; sin embargo, eso no quiere decir que no pueden festejar la fecha al máximo.

Sabiendo ello, Sandra Plevisani, reconocida repostera y autora del libro Cocina en Familia (Editorial Planeta), comparte la receta una torta de corazón para que prepares en casa.

✍ Ingredientes de la torta de corazón

3 tazas de harina preparada

1 cucharadita de sal

2 tazas de yogur natural griego bien espeso

2 tazas de azúcar

6 huevos

4 cucharaditas de ralladura de limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de aceite

Azúcar finita, frutas y crema chantillí para decorar

Mousse crema de limón

✍ ¿Cómo preparar torta de corazón?

✅ Paso 1

Para empezar, precalentar el horno a 180° C o 350° F con una lata dentro. Luego engrasa y enharina un molde de forma de corazón.

✅ Paso 2

En un recipiente grande, cierne la harina y la sal. Después en otro tazón mezclar bien con un batidor de alambre el yogur con la azúcar blanca y los huevos. Poco a poco, incorporar los insumos secos ya cernidos a la preparación anterior.

✅ Paso 3

Ahora, añadir el aceite y combinar con el batidor de alambre. Posteriormente verter la masa en el molde y hornear por 1 hora, sin abrir el horno. Transcurrido este tiempo abre el horno e introduce un palito probador en el queque, y si sale limpio, quiere decir que ya está listo.

✅ Paso 4

Después, colocar el molde en una rejilla y dejar que se enfríe un poco. Cuando el queque esté tibio, desmóldalo sobre la rejilla. Una vez frío decóralo con crema chantillí, la cual pondrás en una manga de decoración con boquilla estrella. Luego, agregar las frutas y espolvorea azúcar en polvo.

✅ Paso 5

Finalmente, acompaña todo con crema de limón. Colócala en una manga con boquilla estrellada y decora acorde a tu gusto.

✍ Crema de limón

✅ Ingredientes de la crema de limón

¾ de taza de jugo de limón

1 ½ taza de leche condensada

1 taza de crema chantilly

2 hojas de colapez disuelta o ½ de cucharadita de colapez en polvo

✅ ¿Cómo preparar?

Mezcla el jugo de limón con la leche condensada, agrega la crema chantilly y al final la colapez, mover bien con batidor de alambre, colocar en una manga con boquilla estrellada y decorar.