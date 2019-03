La primera temporada del programa de televisión Cocina con Causa, una iniciativa impulsada por el Programa Mundial de Alimentación (PMA) de las Naciones Unidas y TV Perú, se hizo acreedor al “Premio Humanitario” en la categoría “Logro Excepcional” en los “Best Shorts Competition 2018”.

Este galardón reconoce a los cineastas e iniciativas de televisión que están sensibilizando al mundo entero en temas de igualdad, salud, justicia social y conservación, entre otros. Los antiguos ganadores de este premio han recibido también trofeos como el Oscar o los Emmy.

Además, Cocina con Causa se ha hecho acreedor al “Premio a la Excelencia en Video para el Cambio Social” (Award of Excellence Video for Social Change) y al “Premio a la Excelencia en Programa Reality” (Award of Excellence for Reality Programming).

El programa, producido por 360 + 1 Comunicación & Contenidos Estratégicos, es una iniciativa promovida también por los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Salud (Minsa), Educación, Cultura, el sector privado, la cooperación internacional, la academia y la sociedad civil.

El programa busca contribuir al logro del Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible al 2030, es decir, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición durante la primera infancia, así como promover la agricultura sostenible.

Tania Goossens, Representante del PMA en el Perú, explicó que Cocina con Causa busca soluciones saludables para enfrentar junto con las familias los problemas de alimentación y nutrición del día a día. Este es un ejemplo de la alianza y articulación necesarias para apoyar al país en su lucha por acabar con la anemia y toda forma de malnutrición.

“Recibir el Humanitarian Award es un reflejo del compromiso involucrado de diversos sectores. Por ello, saludamos el esfuerzo y la innovación con que se desarrolla Cocina con Cocina. Es importante resaltar que esta iniciativa de comunicación responde al compromiso del PMA de trabajar con el Gobierno para establecer una alianza que posicione la seguridad alimentaria y la nutrición de manera firme en la agenda política nacional y en el debate público”, indicó Goossens.

Enfoque descentralizado

Cocina con Causa es un programa transmitido por TV Perú que se orienta a mejorar las prácticas alimenticias de las familias peruanas. La primera temporada se inició en agosto de 2017 con la producción de 12 episodios grabados en distintas locaciones regionales.

En ellos, jóvenes cocineros, familias y nutricionistas presentaron soluciones creativas y nutritivas para mejorar la alimentación. En su segunda temporada, emitida en 2018, TV Perú trasmitió 80 episodios de Cocina con Causa. Para que los mensajes alcancen una mayor audiencia, el programa viene siendo difundido en redes sociales, se realizan activaciones en diversas regiones y se trabaja con las redes de salud de Minsa y los programas sociales del Midis.

En abril del 2019, Cocina con Causa regresa con 40 nuevos episodios filmados en Piura, Puno, San Martín, Ancash, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Lima buscando entretener, orientar y mejorar la alimentación familiar, así como revalorar la cocina regional y local. Seguimos trabajando para generar conciencia acerca de la importancia de una alimentación nutritiva que sea un elemento motivador de cambio para el empoderamiento de personas y comunidades.

Fuente: Andina.