Lima será sede de Festival de Costillas de Cerdo

Las costillas de cerdo son un corte especial, el cual se caracteriza por tener las partes óseas de la caja torácica de dicho animal. Se suele disfrutar asados, marinados o a la barbacoa.

Teniendo presente ello, la U.S. Meat Export Federation (USMEF) realizará el I Festival de Costillas de Cerdo Americano. Este contará con la participación de diversos restaurantes que tienen a esta delicia en su carta: Al Asador, Bravo Restobar, Chinga tu Taco, Costumbres Argentinas, El Jefe Smoked, Jerónimo y La Cabrera.

El evento se llevará a cabo del 9 al 25 de noviembre y tiene como objetivo, promover el consumo de carne de cerdo en el país y conocer sobre la versatilidad de dicho producto, ya que se puede disfrutar con diversos acompañamientos.

“Las carnes rojas (res y cerdo) son muy importantes en una dieta balanceada y saludable no solo porque son fuente de proteína de alta calidad sino por el contenido de hierro, vitaminas y minerales. Sin embargo, el Perú tiene el consumo per cápita más bajos de la región en este tipo de proteína, siendo una de las consecuencias los altos índices de anemia en la población, por lo tanto, esta campaña de promoción busca acercar al consumidor e incentivar su consumo”, comentó Jessica Julca, Manager de U.S. Meat Export Federation para Sudamérica.

Cabe destacar que, durante el festival, los asistentes podrán solicitar el ‘Pork-saporte’, el cual le permitirá participar por un pack parrillero. Para ello deben sellarlo en cada local que visiten durante los 17 días del festival.