Latin America's 50 Best Restaurants: Evento se realiza este jueves y aquí te contamos cómo puedes verlo

Debido al coronavirus, este 2020, la octava edición de los Latin America’s 50 Best Restaurants se realizará de forma virtual y se transmitirá a través de la página de Facebook oficial de la ceremonia y en el canal de YouTube de 50 Best Restaurants TV este 3 de diciembre.

El sector gastronómico es uno de los que más se ha visto afectado durante la pandemia por la COVID-19. Asimismo, en el marco de la ceremonia, el 24 de noviembre se llevó a cabo el *Espíritu de América Latina.

Esta evento consiste en una lista de restaurantes casuales (los reconocidos no estarán bajo un ránking) que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y en la cocina local, ya sea durante la reciente crisis o durante un período sostenido de tiempo.

“Después de consultar exhaustivamente, hemos encontrado que los chefs, restaurantes y comensales de América Latina están abrumadoramente a favor de la publicación de la lista anual en el año 2020. Esperamos que el hecho de formar parte de Latin America’s 50 Best Restaurants ayude a los chefs y restaurantes a promover sus establecimientos (y a todo el sector de gastronomía en general) a entrar en la siguiente etapa de recuperación. Creemos que 50 Best juega un rol positivo en ayudar al sector de la restauración a prosperar de nuevo, y estamos encantados de presentar la increíble exhibición de excelencia gastronómica en un formato virtual”, comentó William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants.

Cabe destacar que a partir del 20 de octubre hasta la presentación del Espíritu de América Latina (24 de noviembre) y la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020 (3 de diciembre) se han dado a conocer premios especiales. A continuación, te contamos cuáles son:

American Express Icon Award

Latin America’s Best Female Chef Award

Estrella Damm Chefs’ Choice Award

Miele One To Watch Award.

Asimismo, durante la ceremonia se anunciarán otros premios, incluyendo el Sustainable Restaurant Award, el Art of Hospitality Award y el Latin America’s Best Pastry Chef Award.