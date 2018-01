El Gran Chilcano: libro narra origen de bebida embajadora del pisco

Para entender la magia que oculta uno de los cocteles que más llenan de orgullo a los peruanos hay que comprender su rol en la cultura pisquera y por eso nace ‘El Gran Chilcano’, un libro que narra el pasado, presente y futuro de esta bebida, bajo la pluma de Manuel Cadenas.

El escritor y periodista peruano descubrió este maravilloso mundo cuando era editor de una revista de vinos y ahí empezó una larga investigación y pasión por conocer todos los detalles ocultos del chilcano . Tal fue su amor hacia este que terminó impulsando la creación de una semana dedicada a aplaudir sus bondades.

“’El Gran Chilcano’ viene del nombre que le puso el colombiano Hugo Sabogal a una columna que escribió para El Espectador. Hago una reflexión sobre lo que significa y expresa para la cultura pisquera. Sus orígenes se remontan a inicios del siglo XX”, contó a peru.com

¿Cuál es la fórmula de un buen chilcano?

Para muchos debe llevar un toque de jarabe de goma, otros lo prefieren con zumo de limón o añadiendo macerados. ‘Sobre gustos y colores no han escrito los autores’ es un conocido refrán pero Manuel Cadenas es firme en afirmar que los peruanos están “bastante” equivocados en cómo tomar un buen chilcano.

“Su nacimiento se da junto a los grandes ‘Highball’ de la historia como el gin tónic, cuba libre, gin con gin, entre otros. Siempre se le atropella con prácticas que no le hacen ningún favor, como añadirle jarabe de goma, porque van en contra a su naturaleza. Este es un cóctel ligero, fácil, que transmite directamente lo espirituoso, lo respeta y no lleva edulcoración ni sumos. Las adiciones es tiempo de ir corrigiéndolas con conocimiento, no es un capricho mío”, agregó.

Es así que la receta correcta para un buen chilcano que se respeta es solo ginger ale, pisco de buena calidad, hielo y una rodaja o piel de algún cítrico.

“Cuando tomas un chilcano lo que deberías buscar es sentir el sabor de con qué pisco se hizo, si fue con un quebranta, moscatel, Italia, entre otros, un disfrute más comprometido con el insumo. Cuando le ponemos aditivos se pierde, oculta y desvanece. ¿Por qué hacer eso con un producto tan fino?”, se pregunta.

‘El Gran Chilcano’ cuenta con casi 200 páginas a todo color y diversas recetas. Para comprarlo está disponible en PiscoBar o mediante la página en Facebook de la Semana del Chilcano a 29 soles.