Especialistas internacionales del vino conocieron cómo se prepara en Ica

Una delegación compuesta por 11 expertos del prestigioso Institute of Masters of Wine de Inglaterra llegó hasta Perú , como parte de su gira por Sudamérica, para conocer la producción de vinos en Ica .

Ellos conocieron cómo es la cosecha de las vides y los procesos de producción de vinos , piscos y espumosos.

Para esto llegaron hasta Viña Tacama, en Ica, y disfrutaron de esta propiedad que mantiene su estilo tradicional donde los maestros internacionales disfrutaron de una cata variada entre espumosos, vino blanco, vino tinto, mosto verde, piscos y un almuerzo regional maridado con los mejores productos de la marca.

María del Pilar Granda, Gerente Comercial de Viña Tacama, señaló que “la visita de los Master of Wine reafirmó a la comunidad internacional el compromiso de nuestra empresa con los productos vitivinícolas premium”.

El Institute of Masters of Wine fue creado en Inglaterra en 1955, se destaca por promover la excelencia, la interacción y el aprendizaje de la industria vitivinícola mundial. Solo 369 personas en el mundo tienen el título Master of Wine.