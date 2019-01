Dinner in the Sky: nos subimos al primer restaurante en el cielo en Lima y esto sucedió

Rommel Yupanqui 30.01.2019 / 13:04 PM

No solo lo encontrarás en Francia, México, Estados Unidos, China, Colombia, Brasil, entre otros más de 40 países, sino también ahora en Perú. El pasado 24 de enero se inauguró el primer restaurante en el cielo en Lima conocido como Dinner in the Sky.

Peru.com, gracias a Huawei Perú, tuvo la oportunidad de poder subirse a esa mesa que nos eleva a más de 40 metros para no solo poner en reto nuestra valentía, sino saber si realmente tenemos vértigo o no.

Ubicado en el Fundo Mamacona, en Lurín, Dinner in the Sky tiene como objetivo que nuestros desayunos, almuerzos o cenas, sean distintas y divertidas. Asimismo, que se pase un momento agradable, con el corazón en la boca, suspedidos en el aire.

¡En el cielo! Fuimos a Dinner in the Sky y esta fue nuestra experiencia de cenar a 45 metros de altura. ¿Lo harías? (Foto: Rommel Yupanqui / Peru.com)

Cuando ingresamos al lugar, no solo recibirás el saludo protocolar de todos los mozos del lugar, sino te advertirán que, antes de subir, siempre es mejor ir a los servicios para que nada arruine tu velada.

Posteriormente te formarán en una fila y te sentarán en una de las 24 sillas que confirman la mesa. Esta es capaz de girar a 270 grados y a la vez poder reposar hacia atrás, muy similares a los bus cama (te recomendamos hacerlo siempre y cuando no le tengas miedo a las alturas).

La diversión dura alrededor de 40 minutos. Al inicio, te debemos decir, que sí nos ocasionó un poco de miedo por el ascenso. Se siente raro, como si fuera un juego o montaña rusa en la que, en cualquier momento, soltarán la mesa para irse abajo. Pero no es así.

Esa pequeña sensación de nerviosismo continúa mientras uno es llevado a los 45 metros de altura. Ya arriba, lo primero que te sirven son copas de vino, precisos para que agarres valentía y puedas mirar a tu alrededor, incluso al suelo.

Luego de ello, empezamos a cenar (cabe resaltar que fuimos los primeros comensales oficiales de Dinner in the Sky y cuya cena se sirvió alrededor de las 6:30 p.m.) Aunque el clima no fue propicio como para ver el sunset, estaba todo nublado, la vista desde arriba es bastante limitada.

Se puedes observar la playa, algunos cerros, casas, el Fundo Mamacona, y ciertas áreas verdes, ello sin contar la carretera.

Más que la cena, la cual fue bastante básica y que te la contamos en otros artículo, la diversión nunca paró. La risa, la adrenalina y el momento se quedarán en nuestras mentes.

Si nos preguntaran si lo haríamos otra vez, diríamos que una sola vez vivir esta experiencia vale para toda la vida. Si quieres disfrutar de una cena o almuerzo en el cielo, solo debes reservar tu entrada a través del siguiente enlace.