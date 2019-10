Dos cócteles a base de agave andino para disfrutar en cualquier ocasión

Recetas. En las alturas de Áncash crece el agave andino, el insumo para la elaboración de un destilado 100% peruano. Este tipo de destilado es poco conocido, sin embargo, su fama está creciendo en premios internacionales, tales como el New York World Wine & Spirits Competition 2919, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría All Other Agave Spirits. Es así que Aqará nos invita a probar este delicioso trago con dos preparaciones simples y frescas.

Rosa Huandoy

Ingredientes

2 onzas (oz) de agave andino reposado

1/2 oz de macerado de airampo

1 1/2 oz de zumo de toronja rosada

1/2 oz de zumo de limón

1/2 oz de jarabe simple

1/2 oz de clara de huevo

hojas de huacatay

agua tónica

Modo de Preparación

Coloca las hojas de huacatay en el vaso mezclador o mixer. Luego añade el agave andino, el zumo de toronja rosada, el macerado de airampo, la clara de huevo, el jarabe simple y el hielo. Bate todos los ingredientes con movimientos fuertes.

Decora el vaso bañándolo con limón y sal de maras. Cuando esté listo, cuela el preparado y échalo al vaso con hielo. Finalmente aplica agua tónica para darle frescura al trago. ¡Listo!

Yana Cocha

Ingredientes

2 oz de agave andino reposado

una cucharadita de miel de cabuya

una cucharadita de algarrobina

1 cucharadita de zumo de naranja

3 cáscaras pequeñas de limón

Preparación

Realiza un caramelo colocando regular azúcar sobre una naranja partida, quema un poco con un soplete o fuego directamente y reserva.

Coloca en un vaso la miel de cabuya, las cáscaras de limón y la algarrobina. Combina un poco los sabores y agrega el agave andino. Revuelve un poco más y añade el hielo. Sigue revolviendo, prueba el sabor y decora el vaso con el caramelo de la naranja.