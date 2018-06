50 Best Restaurants: Central es elegido como el Mejor Restaurante de Latinoamérica

El restaurante peruano Central de Virgilio Martínez fue escogido como el Mejor de Latinoamérica, quitándole de esa manera el lugar a Maido del chef nacional Mitsuharu Tsumura. Esta noticia se dio a conocer en el marco de The World’s 50 Best restaurants (mejores restaurantes del mundo) que se realizó este martes en la ciudad española de Bilbao.

Este galardón demuestra que los establecimientos gastronómicos peruanos siguen siendo reconocidos como los mejores de América Latina, ya que del 2015 al 2016 el primer lugar estuvo ocupado por Central hasta que el restaurante Nikkei los destronó.

Dentro de la lista de los 50 mejores a nivel mundial, ambos aparecen en los lugares 6 y 7 respectivamente junto a Astrid y Gastón de Gastón Acurio (39). De los tres, el único que subió posiciones Maido (en el 2017 ocupó el 8).

Virgilio and Pia jump on stage and do a little dance receiving their award for Central, The Best Restaurant in South America! #Worlds50Bestpic.twitter.com/Q0iINIH8DP