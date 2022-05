TikTok es la red social más usada actualmente. La mayoría de las personas que quieren mostrar sus talentos suben sus videos en esta plataforma. Las más conocidas son las tiktokers de belleza que comparten tips, consejos y sus mejores looks para mostrar a sus seguidores. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado si se quiere seguir estos tutoriales. Una bióloga reacciona a un video viral de una joven que se maquillaba con moho.

El video viral se subió a la cuenta de a usuaria bióloga Angie Calderón (@unabiologahuasteca). Aquí la mujer reacciona a otro clip donde una joven se maquilla presuntamente con moho de una naranja. El texto que acompaña dice lo siguiente “Amigos, por favor, no hagan esto en casa. En serio. No jueguen así con su salud, es algo peligroso” En el video pide a las persona a no intentarlo ya que puede causar mucho daño. “Las esporas de estos hongos pueden ser muy dañinas”, escribe encima del video.





A través de Instagra, la bióloga brinda su descargo sobre el polémico video” Oigan en serio esto es muy PEGRILOSO!!No lo hagan en casa, las esporas de este tipo de hongos (moho) pueden ser muy dañinas para la salud provocando infecciones severas, más si es en áreas tan sensibles como los ojos”.

El video se volvió viral, tanto así que llegó a los casi 3 millones de visualizaciones y más de 47 mil “me gusta”. En los comentarios se realza el hecho de que el video original no es real. Sin embargo, la biologa a pesar de que el video no es real sigue diciendo que no lo intenten.

