Navidad 2017: estos son los mejores regalos tecnológicos, según HP

Queda poco tiempo para Navidad y si todavía no has podido comprar el regalo perfecto, no debes preocuparte, ya que HP te muestra varias opciones que seguro serán del agrado de cualquier amante de la tecnología.

1.HP Sprocket

La nueva impresora portátil que permite reproducir instantáneamente fotos desde el smartphone, utilizando las redes sociales o la propia galería de fotos. A través de la app gratuita para Android y iOS HP Sprocket, el usuario puede personalizar sus fotos favoritas con filtros, marcos, stickers, textos y emojis antes de imprimirlas. La impresora portátil está disponible en el modelo de color blanco con detalles en rosa y dorado por el momento.

2.HP Spectre X360

Perteneciente a la gama Premium, de diseños elegantes y hardware de alta productividad, la Spectre X360 garantiza hasta 13hrs de duración en actividad, se pueden encontrar en configuraciones con procesador Ci5 y Ci7 y estos modelos cuentan con disco de estado sólido. La portabilidad y elegancia son las características resaltantes en esta familia de producto

3.Notebook gamer HP OMEN

Equipado con un potente hardware y un diseño gamer atractivo, el ordenador portátil OMEN está listo para el desafío, en cualquier momento y lugar. Se pueden encontrar en configuraciones con procesadores Intel desde Core i5 y memoria RAM de hasta 16 GB y Disco duro de 1 TB + SSD de 128 GB. Cuenta con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce desde GTX1050 con 4 GB GDDR5 de memoria de video dedicada.

