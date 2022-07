Aunque los perros suelen ser muy amigables, también hay algunos canes que no lo son y eso en parte se debe porque muchas veces no están acostumbrados a socializar o tal vez no tienen un ‘hermano’.

Por tal motivo, la familia de una mascota decidió adoptar otro perrito para que así su ‘hijo mayor’ tenga un hermano; sin embargo, el can no recibió con mucha alegría al nuevo integrante y ese momento fue captado en video y compartido en la cuenta de TikTok mangonlemon.

El perro y el cachorro se llaman Mango y Limón respectivamente y en el clip se observa como el mayor ve de forma extraña al nuevo integrante, quien al verlo intenta jugar inmediatamente con él.





El video ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones y casi 2 millones de me gusta. Entre los comentarios se puede leer que muchos usuarios halagan las características de los perritos.

De acuerdo a muchas investigaciones tener dos perros ayuda a las habilidades de socialización de un animal, así que si ya tienes uno puedes ir pensando en adoptar otro pequeño.





