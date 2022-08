Casarse es una decisión que no se puede tomar a la ligera, ya que requiere de mucha responsabilidad por parte de los involucrados para que ese hogar dure por siempre.

Por tal motivo, cuando le preguntaron a un novio si aceptaba a la novia, él decidió en ese preciso momento ‘consultar’ con sus amigos que estaban presentes para que juntos puedan tomar una decisión.

El momento fue grabado por uno de los asistentes y luego compartido a través de la cuenta de TikTok de joserubio110187. En el clip se observa como los hombres se reúnen en un círculo y dan la impresión de estar debatiendo algo.





Ante la situación los invitados y la futura esposa solamente empiezan a reír, demostrando que la situación les parece muy graciosa.

Hasta el momento, el video ya cuenta con casi 2 millones de reproducciones y más de 66 mil me gusta. Entre los comentarios se pueden leer algunos como “muy buenoooo, hasta el último momento siempre consultar con el grupete 😁😂😂😂”, “este soldado me llena de orgullo 😅”, etc.





