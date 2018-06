WhatsApp: ya te informa si tu mensaje fue reenviado y así puedes evitarlo

Rommel Yupanqui 13.06.2018 / 09:12 AM

Con el objetivo se evitar el spam, WhatsApp ha cambiado y modificado una de sus funciones, la de poder reenviar mensajes entre personas. Desde ahora cada vez que quieras enviar, por ejemplo, un escrito bastante largo, una cadena, un video, una imagen, entre otras cosas, te aparecerá esto.

Muchos se están preocupando y es que la palabra “reenviado” aparece en la parte superior de un mensaje que ha sido replicado de otra persona. Eso quiere decir, que el texto no ha sido escrito por ti, sino que, ya sea por flojera o para evitar la fatiga, ha sido copiado y pegado.

¿Cuál es el objetivo? Con ello, WhatsApp quiere evitar el spam, sobre todo las cadenas en las que te dicen que si no cumples un determinado reto, te sucederá algo.

Uno de los consejos que te brinda la aplicación de mensajería rápida es que si quieres enviar un mensaje individual a todos tus contactos y solo lo escribas una sola vez, debes hacer lo siguiente:

Primero abrir el menú de WhatsApp

Luego pulsar la opción de “Nueva difusión”

Allí elegirás a todos los contactos que deseas enviar un determinado mensaje. Lo escribes y le das enviar.

Automáticamente todos los usuarios que seleccionaste recibirán el mensaje en cuestión.

Con esa alternativa, evitarás el inesperado “reenviado” que está apareciendo en WhatsApp y que no solo causará histeria colectiva, sino también la de tu pareja. ¿Lo sabías?

Ahora que tienes el consejo, es mejor que lo uses siempre y no hagas un simple reenvío de mensaje, de lo contrario la app lo detectará como spam y no sabemos qué posibles medidas pueda llevar a cabo en el futuro para sancionar a dichas personas.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.