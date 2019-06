¿WhatsApp ya no funcionará en los smartphones de Huawei?

¿Adiós WhatsApp? Nuevamente se reactiva la controversia. Mientras algunas empresas empiezan a recuperar confianza en Huawei, otras mucho más grandes le dicen “no” a la compañía china, ahora le toca el turno a Facebook.

La empresa de Mark Zuckerberg anunció a través de un comunicado que las aplicaciones como WhatsApp, Instagram y la propia Facebook ya no vendrán preinstaladas en los próximos dispositivos de Huawei.

Esto quiere decir que los próximos modelos de la compañía China no contarán con las apps más populares del mundo. Sin embargo, en ninguna parte del comunicado dice que dejarán de funcionar.

Facebook se pronuncia sobre WhatsApp e Instagram y esto es lo que dice sobre los smartphones de Huawei. (Foto: Peru.com)

Recordemos que Huawei está trabajando en su propio sistema operativo que podría estrenarse antes del lanzamiento del Huawei Mate 30 y desde allí podremos descargar Facebook, Instagram y “WhatsApp”.

Es falso que vayas a perder tus conversaciones o que ya no accederás a tus mensajes, tal como circulan en diversos medios o en las redes, generando paranoia en las personas.

Con este nuevo movimiento por parte de Facebook, los planes de ingresos de Huawei se reducen. Cabe recordar que el negocio de los teléfonos inteligentes fue una de las mayores fuentes de ingresos de la compañía china, gracias en parte a su alto crecimiento en el mercado asiático y europeo.

De momento el suspenso continúa aunque primero se debería levantar el veto por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya que, por el momento, los futuros smartphones de Huawei no contará con acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play.

Según Reuters, otras aplicaciones que vienen preinstaladas en los terminales de Huawei son Twitter y Booking. Twitter Inc. no quiso hacer comentarios y Booking Holdings no respondió.