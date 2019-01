WhatsApp y el verdadero truco para contestar tus mensajes y no estar "en linea"

Durante esta semana publicamos un truco para que nadie vea que estás “escribiendo” en WhatsApp. Esta función ha dado la vuelta al mundo y varios ya lo han comprobado. Sirve al 100 %, pero también hay un truco más para que nunca más aparezcas “en linea”.

Si bien es muy fácil desactivar los datos y mandar un mensaje para que luego, al reactivar el internet, esos mensajes se envíen, puede que no sean del toco seguro ahora que WhatsApp ha cambiado de configuración.

Para que esto funcione deberás tener un dispositivo de Android (si tienes un iPhone, es posible que el truco no funcione). Luego deberás instalar la aplicación aplicación llamada Flychat, esta se encuentra de forma gratuita en la tienda de Google Play.

Tras hacerlo, simplemente se sincronizará directamente con tu WhatsApp e incluso poder responder tus conversaciones o alertas a través de una serie de burbujas muy similar a Facebook Messenger.

Pero allí no acaba toda la diversión. Además de no aparecer que estás “escribiendo”, tampoco la otra persona verá si estás conectado o no, es decir, ya nunca más volverás a salir “en linea”.

Recuerda que si una persona piensa que no te conectas en WhatsApp, será por esta aplicación. Así te evitarás en estar obligado a tener que responder los mensajes o que otra persona te presione cada vez que te manda todo un testamento.

Eso sí, tienes la oportunidad de poder ver todo lo que te escriben sin ingresar a la app original. Un problema resuelto.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.