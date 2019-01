WhatsApp y el truco para mandar un mensaje sin tocar tu smartphone

¿Alguna vez has querido enviar un mensaje urgente a una persona, pero estás en el carro o en el bus y, para colmo de males, no estás sentado? Pues no te preocupes porque WhatsApp tiene una opción para que evites sacar el smartphone del bolsillo y mandar ese texto a tu papá, mamá, hermanos, enamorado, entre otros.

¿Cómo puedo enviar un mensaje sin tocar el celular? WhatsApp tiene muchos trucos en la app que la mayoría desconoce quizá por no explorar demasiado. Pero este es bastante sencillo y lo único que tendrás que hacer es contar con un par de audífonos con micrófono.

Primero deberás tener el asistente de voz de Google activado en tu dispositivo, si no es el caso, simplemente actívalo. Luego deberás decir “Ok Google”. Automáticamente el comando te saludará y te dará los buenos días.

Tras ello solo dile: “Mandar mensaje de WhatsApp a… (nombre de la persona) por ejemplo papá”. Acto seguido Google Assistant seleccionará el contacto y nos pedirá que le digamos el contenido del mensaje.

Cuando lo hagamos nos preguntará si queremos enviarlo, le decimos que “sí” o “confirmar” y listo. Todo esto lo podemos hacer solo con la voz, aunque la cosa va más rápido si pulsamos la pantalla cuando haya reconocido el mensaje de WhatsApp, así nos podremos ahorrar el último comando.

Puede ocurrir que tengamos varios contactos parecidos, por lo que primero nos preguntará cuál es exactamente. Cuando nos deje con la lista de posibles, debemos decir exactamente el contacto al que queremos enviar el mensaje y Google Assistant lo reconocerá.

¿Lo sabías? El truco funciona para todos los dispositivos de Android sin necesidad de qué modelo de teléfono tengas.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.