WhatsApp Web: con este truco podrás leer tus conversaciones sin abrir el chat

¿Alguna vez quisiste leer tus mensajes de WhatsApp sin que nadie se entere de que los viste? Entonces este es el truco que debes de aprender, sobre todo si manejas la herramienta de WhatsApp Web.

Como se sabe, la herramienta de WhatsApp Web te permite visualizar todos tus chats de la app de mensajería rápida en cualquier computadora del mundo. Sin embargo, cada vez que te llega un texto, siempre debes de abrir la ventana de tu ordenador para verlo.

Pero eso se acabó. Ahora existe un truco para no hacerlo. Solo debes de seguir los siguientes pasos para pasar desapercibido.

Es muy fácil. Lo único que debes de realizar es posicionar el cursor sobre la conversación que no está leída y aparecerá una pequeña etiqueta donde podrá leerse lo que tu contacto te ha escrito.

No hace falta hacer click, simplemente posar el cursor. Solo se observará el último mensaje y no está la opción de leer los anteriores. Eso sí, es posible que la persona te vea en línea y quizás se pregunte a qué se debe que no le respondas. La opción también está disponible para las conversaciones grupales.

¿Lo sabías? Entonces pruébalo ahora mismo y no te pierdas de más trucos de WhatsApp en nuestra web.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.