WhatsApp: trolea a su mamá usando memes y su conversación se hace viral

A través de las redes sociales, especialmente Facebook, se está viralizando una nueva y divertida conversación de WhatsApp que tiene como protagonista a un muchacho que troleó de forma épica a su mamá.

Aunque se desconoce la autenticidad de esta graciosa conversación de WhatsApp, lo cierto es que eso no le ha impedido ser compartida por miles de usuarios de Facebook, quienes quedaron fascinados por la astucia del joven.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando el la mamá de Fernando, como se llama el joven, le pregunta dónde se encuentra, a lo que el muchacho responde con un popular meme.

La madre se queda sorprendida por la broma de su propio hijo y le escribe nuevamente por WhatsApp; sin embargo, cada una de sus palabras era respondida por otro meme al parecer el joven tenía en su smartphone.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3