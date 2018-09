WhatsApp tendrá "modo oscuro" al igual que YouTube y así podrás activarlo

Al igual que YouTube, Twitter, entre otras aplicaciones, WhatsApp se une a la onda de tener un “modo oscuro” o “modo nocturno”, es decir, la aplicación tendrá un tono negro para que te facilite la lectura de tus mensajes durante las noches.

Según WABetainfo, la cuenta que más aciertos ha tenido sobre los rumores de WhatsApp, se informa que “¡WhatsApp finalmente está trabajando en un modo oscuro! ¡Es un sueño que hay muchas referencias secretas importantes en actualizaciones recientes!”, indica.

De momento no se ha indicado desde cuándo ocurrirá esto, pero estamos seguros de que en las próximas actualizaciones de WhatsApp, sobre todo los que son Beta Tester, serán los primeros en contar con esta nueva modalidad.

El “modo nocturno”, al parecer, se podrá configurar usando los ajustes de la aplicación, al igual que las demás aplicaciones. Incluso, se espera que esta configuración pueda tener opciones como que dure todo el día o que se active automáticamente durante la noche.

¿Para qué sirve el modo oscuro? Pues no solo para que leas tus notificaciones y no se te canse la vista, sino también reduce considerablemente el consumo de la batería, debido a que no se enciende toda la pantalla al mismo tiempo.

