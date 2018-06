WhatsApp: su novia le narró el partido de Inglaterra por mensajes y mira cómo acabó

WhatsApp es la aplicación más utilizada en estos momentos en donde el mundial de fútbol Rusia 2018 se está desarrollando. La mayoría no tiene acceso a aplicaciones, ni mucho menos a un televisor cerca, por lo que el intercambio de textos es muy práctico.

Este es el caso de una muchacha quien le narró todo el partido a su pareja quien se encontraba de viaje. Pero no de la forma en cómo te esperabas. La conversación se ha convertido en viral en WhatsApp.

¿Sabes por qué? La razón es porque desconocía los nombres de los jugadores que en ese momento se encontraban en la cancha, y por eso su narración fue un poco rústica.

La publicación tiene más de tres mil rts y 13 mil likes, pues generó todo tipo de comentarios, ya que resultó curioso que la chica fuera describiendo minuto a minuto lo que sucedía en la cancha.

“Mi novio me pidió que le estuviera mandando mensajes de cómo iba el juego entre #ENGTUN mientras llegaba a su casa. No pueden decir que no lo hice”, comentó.

Si quieres saber cómo culminó toda la conversación de WhatsApp, entonces mira la siguiente galería. Te emocionarás con la narración.

