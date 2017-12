WhatsApp: su exnovia quería regresar y él le dijo todo esto

Desde hace varios meses, las conversaciones de WhatsApp se han vuelto muy populares en las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, ya que cuentan curiosas historias que sacan carcajadas a quienes las leen.

La última de ellas, que se ha viralizado rápidamente en Twitter, nos cuenta la historia de un joven que conversaba por WhatsApp con su exnovia, quien le pide retomar la relación, ya que la habían engañado.

Como podrás observar en nuestra galería, Daniel, como se llama el protagonista de esta conversación de WhatsApp, le pregunta a su expareja porqué estaba llorando, ya que minutos antes ella lo había llamado muy afligida.

La muchacha le confesó por WhatsApp a su expareja que su enamorado actual la había dejado por otra mujer y por eso se encontraba muy triste. El joven se apiada de la chica y le dice que no se preocupe

Asimismo, le dijo que ninguna persona la iba a querer como él la quiso a ella. Ante tales palabras, la muchacha le pide volver a su expareja, quien decide trolearla de forma épica por WhatsApp.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre Daniel y su exnovia. Revísala, te aseguramos que te divertirás con el inesperado final. ¡No te la pierdas!

FUTURASFUNCIONES DE WHATSAPP

1.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3