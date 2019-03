WhatsApp: si no usas la app oficial te podrás banear de por vida

WhatsApp se ha convertido en la aplicación que ha reemplazado los mensajes de texto. Además de su fácil uso, cuenta con diversas características que lo hacen único: como enviar texto, fotos, videos, GIF, archivos, realizar llamadas o videollamadas, mandar notas de voz, etc.

Sin embargo, cuando uno busca en la tienda de Google WhatsApp, aparecen una serie de aplicaciones que parecen ser lo mismo, pero no.

Entre algunos nombres de apps que permiten falsear a WhatsApp son WhatsApp Plus y GBWhatsApp, que son versiones alteradas, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

¿Estás utilizando otra versión de WhatsApp? ¡Cuidado! Es mejor que la borres de inmediato o esto hará la compañía. (Foto: Captura)

Para ello la compañía de comunicaciones anunció que si un usuario descarga los programas mencionados, será completamente baneado de la app oficial y nunca más podrá chatear por WhatsApp.

La aplicación de mensajería, que pertenece a Facebook, ha querido compartir una pequeña guía para ayudar a aquellos usuarios que utilicen una versión de terceros a cambiarse a la app oficial. Para ello, es posible que lo primero que se deba realizar es una copia de seguridad del historial del chat antes de llevar a cabo el cambio, sobre todo si se utiliza WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Si no se realiza la copia, al cambiar a la aplicación oficial es posible perder todo el historial de chat. La compañía vuelve a destacar que no pueden garantizar que la transferencia del historial sea exitosa debido a que WhatsApp no ​​admite aplicaciones no oficiales. Una vez la cuenta termine su baneo temporal, es el momento en el que se debe realizar dicha copia.

Así que ya lo sabes, si usas una de las aplicaciones que te hemos mencionado, es posible que nunca más vuelvas a utilizar WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.