WhatsApp se actualiza y estas nuevas cosas te molestarán

Tras la polémica generada por Facebook y el tema de la seguridad de sus datos, WhatsApp no quiere repetir el mismo plato y es por ello que restringirá mucho más contenido dentro de su aplicación a fin de evitar cualquier demanda.

Con la nueva actualización de la aplicación de WhatsApp se aplicará el nuevo Reglamento General de Protección de Datos que entrará en vigor en la Unión Europea el próximo mes, y es que los reguladores comunitarios buscan mayor transparencia sobre el uso de la información privada que se obtiene de los usuarios de servicios online.

¿Dónde se aplicará? Según explica la app en su blog: “Si vive en un país o territorio enumerado a continuación (que incluye países de la Unión Europea), WhatsApp Ireland Limited será responsable de su información cuando utilice nuestros servicios, proporciona los servicios de WhatsApp “.

Los países son: Andorra, Austria, Azores, Belgium, Bulgaria, Canary Islands, Channel Islands, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, French Guiana, Germany, Greece, Guadeloupe, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Cyprus, Réunion, Romania, San Marino, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United Kingdom sovereign bases in Cyprus (Akrotiri and Dhekeli), y Vatican City.

WhatsApp Inc. seguirá siendo la gestora de servicios para todos los demás países no incluidos en la lista copiada de la FAQ del servicio de mensajería.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.