WhatsApp: ¿sabes lo que realmente significa el emoji de la chica con las manos en la cabeza?

En WhatsApp existen gran cantidad de emojis que muchos los usan para diversas situaciones, por ejemplo, mandar un beso, contar algo, mostrar su alegría, su tristeza, entre otros.

Sin embargo, la mayoría no sabe realmente lo que significan. Ciertos iconos no siempre son lo que piensan, es el caso del número 100, la chica de suéter rosado, el niño con polera azul, etc.

Ahora hay una nueva interrogante. En WhatsApp existe un emoji que muestra a una chica con las manos en la cabeza. La mayoría pensará que simplemente se cubre porque le caerá algo, o simplemente es una medida de seguridad ante un sismo, pero significa otra cosa.

Simplemente se trata de un gesto de alegría, dar las gracias, a todas las cosas que nos rodean. Expresa una felicidad extrema y puede ir acompañada de un famoso grito: “Banzai”.

¿Lo compartirás? Ahora que ya lo sabes, evita confundirte. Existen muchos emojis que no tienen el significado que piensas.

Actualmente WhatsApp piensa agregar mucho más emojis, en total 150, para el 2018. Entre ellos destaca el de los pelirrojos y los calvos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.