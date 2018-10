WhatsApp: ¿por qué el emoji del calendario marca el 24 de febrero?

WhatsApp es la aplicación que muchas personas utilizan en el mundo, incluso, cuando uno compra un nuevo smartphone, la app ya viene preinstalada con la finalidad de que la utilices rápidamente.

No solo existen conversaciones entre hermanos, parejas, sino también entre jefes, compañeros de trabajo, papá, etc. Pero para que los textos no sean tan vacíos, WhatsApp lanzó los emojis de Unicode el 2014. ¡Sigue leyendo!

Entre ellos podemos encontrar los tres monitos, la muchacha con suéter rosado, el helado, el fueguito, entre otros. Sin embargo, uno que llama la atención es el emoji de calendario. Y es que esta figura trae una fecha especial: 24 de febrero.

De acuerdo con las suposiciones en internet, febrero 24 es la fecha en la que fue lanzada la compañía, es decir, su aniversario. Es por ello que observamos un calendario totalmente en azul que representa ese día.

WhatsApp, en la actualidad, cuenta con 8 años de servicio sin brindar publicidad. Antes el calendario tenía la fecha del 17 de julio, este en referencia al lanzamiento del Apple (iCal) que fue dado a conocer en la conferencia MacWorld.

Sin embargo, no todos son iguales, por ejemplo, el emoji de calendario de Twitter tiene la fecha 21 de marzo, día en el que se fundó la red social, y antes era julio 15, como referencia al día en el que fue lanzada.

¿Lo sabías? Desde ahora ya no solo enviarás el calendario por sí solo en WhatsApp, sino que ya conocer lo que significa. ¿Qué te pareció? Comparte esta nota con todos tus amigos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.