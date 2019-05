WhatsApp: ¿por qué la app nunca será segura? Esto explica fundador de Telegram

¿Has tenido algún problema con WhatsApp en los últimos meses? ¿Cheequeaste un mensaje de error o un bloqueo ya que alguien intentó ingresar a tu cuenta? Pues parece ser que la app de mensajería rápida, la cual fue comprada por Facebook el 2014, no es lo suficientemente segura.

Esto lo explicó el fundador de Telegram, Pável Dúrov, quien ha escrito en una columna titulada “Por qué WhatsApp nunca será seguro” en donde agrega que todos sus problemas de seguridad funcionan como puertas traseras.

Según el ruso, “WhatsApp no ​​es de código abierto, por eso un especialista de seguridad no puede verificar si hay alguna puerta trasera en su código”. Además, señaló que la aplicación de mensajería “no solo no publica su código, sino que hace exactamente lo contrario: confunde intencionalmente los archivos binarios de sus aplicaciones para que nadie pueda examinarlos cuidadosamente”.

¿Realmente WhatsApp es seguro o se trata de un boicot? Esto es lo que dice Telegram de la aplicación más descargada del mundo. (Foto: Getty Images)

El fundador de Telegram estima que WhatsApp y su empresa matriz, Facebook, “probablemente necesitaron implementar puertas traseras a través de procesos secretos, por una orden del FBI”. “No es fácil lanzar una aplicación de comunicación segura desde EE.UU. Durante la semana que nuestro equipo pasó en EE.UU. en 2016, recibimos tres intentos de infiltración por parte del FBI. Imaginen qué pueden traer 10 años en ese entorno a una compañía basada en Estados Unidos”, planteó.

Cabe resaltar que durante la segunda semana de mayo, la aplicación de mensajería rápida confirmó haber sido atacado por hackers e instó a los 1.500 millones de usuarios que tiene en todo el mundo a “actualizar la aplicación a su última versión” y a mantener al día su sistema operativo como medida de “protección”.

El “spyware” o software espía que se instalaba en los teléfonos “se asemeja” a la tecnología desarrollada por la empresa de ciberseguridad israelí NSO Group, lo que llevó a WhatsApp a situarla como principal sospechosa detrás del programa de espionaje.

La vulnerabilidad en el sistema, para la que la empresa sacó un parche este mismo lunes, fue detectada hace sólo unos días y por el momento se desconoce durante cuánto tiempo se estuvieron produciendo las actividades de espionaje.