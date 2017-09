WhatsApp: ¿puedes ver los chats de otra persona en tu smartphone?

YouTube está lleno de videotutoriales que te prometen espiar las conversaciones de WhatsApp de otra persona, la mayoría de estos “trucos” son totalmente falsos; sin embargo, existe un método que sí funciona.

Vale resaltar que este truco de WhatsApp solo funcionará si conoces a la persona que vas a “espiar”, ya que debes tener su smartphone al menos unos minutos, de lo contrario es imposible lograrlo.

Lo primero que debes hacer para revisar las conversaciones de WhatsApp de otra persona es descargar esta aplicación en tu smartphone, luego de instalarla te aparecerá un código QR.

Esta es la app que debes bajar en tu smartphone. (Foto: Captura)

Ahora viene la parte complicada, tendrás que coger el smartphone de la persona que vas a espiar, pulsar el icono de los tres puntos, elegir la opción “WhatsApp web” y escanear el código QR de tu teléfono.

Inmediatamente se activará esa cuenta de WhatsApp en tu smartphone, por lo que podrás observar todas las conversaciones que ha tenido esa persona. ¿Te animas a hacerlo? Si te gustó esta nota, compártela con tus amigos.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

