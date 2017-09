WhatsApp: pensó que era la amante de su novio y le dijo todo esto

Gracias a WhatsApp, la app de mensajería que Facebook compró en 2014, personas de todo el mundo pueden iniciar conversaciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc, de una manera rápida y sencilla.

A través de las redes sociales, principalmente Facebook, se está viralizando una peculiar conversación de WhatsApp que tiene como protagonistas a dos chicas de nacionalidad española que pelean por culpa de un hombre.

Como podrás observar en nuestra galería, una joven (que en ningún momento revela su nombre) inicia una conversación de WhatsApp para agredir verbalmente a una joven a la que acusa de haber tenido una relación con su pareja.

“Espero nunca vuelvas a pisar Carabanchel porque me voy a enterar”, fue una de las tantas amenazas que verás en esta conversación de WhatsApp. La mujer agredida, totalmente sorprendida, solo atina a reírse y decir que se ha equivocado de número de teléfono.

Al notar su equivocación, la mujer solo atina a disculparse por el grosero error que acababa de cometer. Echa un vistazo a nuestra galería con la conversación de WhatsApp completa. Revísala, nosotros te aseguramos que te sacará más de una sonrisa.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3