WhatsApp: no quería perder su amor, le escribe sentido mensaje y lo peor vino después

WhatsApp es la aplicación preferida por miles de jóvenes en el mundo para entablar conversaciones con sus familiares, amigos y, sobre todo, con la persona que tienen como pareja. Por ahí suelen enviarse tiernos mensajes, emoticones y corazones en gran cantidad. Pero, hay situaciones en que este chat trae consigo desagradables sorpresas.

Esta es la historia de una chica que no quería perder a su novio, sentía que las cosas no iban de la misma forma y decidió enviarle un mensaje sin imaginar la respuesta que recibiría. Rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Esta señorita le escribe al contacto que tiene guardado como ‘My NitoOh’: “Te extraño y no sé qué hacer. Te estás alejando de mi y no soportaría perderte porque me haces bien”.

Su mensaje continúa con “te juro nunca tuve tanto miedo de perder a alguien” acompañado del emoji de un corazón roto y una carita llorando.

Este sentido mensaje de WhatsApp cargado de emoción y miedo se viralizó rápidamente pues el joven no tardó en responder a lo que ella le estaba contando.

¿Qué le dijo? ¿Tendrá una nueva oportunidad para recuperar su amor? Te dejamos la conversación completa en la galería de fotos en la parte superior para que descubras el sorprendente final de esta charla en WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.