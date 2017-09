WhatsApp: madres celebran expulsión de niño con Asperger y es viral

Una gran indignación ha generado una conversación de WhatsApp en la que un grupo de madres argentinas celebra la expulsión de un niño con Asperger. El chat rápidamente se volvió viral y ha generado mucha polémica.

Según detalla el diario argentino La Capital de Mar del Plata, las protagonistas de esta polémica conversación de WhatsApp son madres de un grupo de pequeños que estudia en el colegio San Antonio de Padua.

Por el momento, se desconoce quién fue el responsable de filtrar la polémica conversación de WhatsApp; sin embargo, ya fue denunciado por la tía del pequeño con Asperger quien publicó este comunicado en Facebook.

“Les cuento que las mamás de los compañeritos hacían paro (no llevaban a sus hijos supuestamente hasta que no saquen a mi sobrino de la escuela…). Eso no pasó pero lo cambiaron al otro cuarto”, escribió la mujer.

“Se supone que es un colegio religioso y esta fue la reacción de las mamás al enterarse… muy triste que hablen así de una criatura y la escuela la verdad deja mucho que desear”, agregó.

FUTURAS FUNCIONES DE WHATSAPP

1.Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

2.Tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 15 de abril de 2017

