WhatsApp: le rogó a su "crush" para ir al cine y ella le dijo lo peor

WhatsApp es la aplicación que es utilizada por los jóvenes para decirse un “te quiero” o un “te amo”. También es el caso para invitar a esa persona que siempre te ha gustado y saber lo que opina de ti.

¿Cuántas veces has intentado decirle a alguien para salir a caminar, al cine, al parque de diversiones, etc., y no tuviste éxito a pesar de escribirle por WhatsApp? Pues esta chica le jugó una mala broma a su mejor amigo.

El chico siente algo por ella, es por eso que se emocionó cuando la chica que más le gusta le invitó a salir. Sin embargo, todo salió mal cuando ella sigue la conversación. ¿Un soldado caído?

Ella no se refería con “Cuándo salimos” a una salida entre enamorados ni nada de eso, al contrario. Cuando leas la conversación, te enterarás de qué se trataba al final.

¿Alguna vez te han tratado de esa forma? Muchas personas tienden a recibir este tipo de respuesta en WhatsApp y, uno que otros, terminan su amistad por la aparición de una tercera persona.

Mira la siguiente galería y dinos si estuvo bien que la chica le haya escrito o no a este joven, aprovechando los sentimientos que él le tiene a ella.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.