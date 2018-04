WhatsApp: le pidió dinero para su hija y el final es sorprendente

WhatsApp es la aplicación de mensajería rápida que se ha convertido en la favorita de muchos al momento de pedir favores. No solo las personas tienden a decirse una serie de palabras, sino también utilizan la app para expresar que necesitan algo.

Es el caso de esta madre que necesitaba dinero para su hija y, cuyo padre responsable, no le había depositado de momento. La conversación de WhatsApp ha sido compartida por el usuario de Facebook Washintong Culla.

Esta inicia con una interrogante: “¿Todavía no me depositas lo de Brisa? Al menos dime que no, en vez de dejarme en visto”, dice la muchacha quien le reclama al progenitor.

Este empieza a jugar e ignora el mensaje de la madre. Incluso, empieza a hablar como si estuviera escribiéndole a su pequeña. Sin embargo, la mujer sigue reclamándole.

¿Quieres saber cómo acabó esta conversación de WhatsApp? Entonces revisa la siguiente galería, que te llevarás más de una sorpresa con el final de esta historia que es viral en Facebook.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.