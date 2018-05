WhatsApp: le mandó un emotivo mensaje a su ex para regresar y ella le contestó esto

Muchas veces WhatsApp se vuelve un vínculo para poder regresar con esa persona que nos dijo no en algún momento. Algunos fracasan, mientras que otros obtienen el éxito.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo, es el caso de este chico que no dudó en nada en escribirle a su ex pareja un mensaje, bastante largo, por WhatsApp.

En ella le dice muchas cosas como que se equivocó y que es la persona más grande del mundo. Que la ama en todo sentido, en el estudio, deporte, etc. Sin embargo, pese a que gastó tantas palabras, la mujer le contestó.

Uno de los consejos que te podemos dar es que cada vez que intentes regresar con alguien, no lo hagas por WhatsApp, porque la respuesta será relativa.

Si quieres saber lo que le dijo la chica a este pobre muchacho arrepentido, entonces chequea la siguiente galería. Te sorprenderás con el extraño final.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.