WhatsApp: le dice a su pareja que quiere salir con sus amigas, y ella le responde así

Tanto en Twitter como en Facebook, diversos usuarios tienden a compartir sus experiencias vividas en las conversaciones de WhatsApp. No solo muestran cómo les fue en una declaración de amor, también filtran mensajes de su jefe, de su pareja, etc.

Este es el caso de un chico que le dijo a su enamorada que quería salir con sus amigas a una discoteca. No tuvo mejor idea que escribirle por WhatsApp y la conversación ya está causando sensación.

“Mi amor puedo ir a la disco con unas amigas“, le dice el chico. Ella le contestó: _“Ojos que no ven, piedras que no trae el río”.

El chico le replicó por WhatsApp que esa frase no iba en la conversación. Sin embargo, la mujer termina trolleando al joven de la peor forma. ¿Qué ocurrió?

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.

2. haz zoom a tu foto de perfil

La versión beta de WhatsApp 2.17.28 acaba de añadir una interesante característica que seguro fascinará a los millones de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea: hacer zoom a la foto de perfil.

¿Cómo funciona? De acuerdo a los usuarios de WhatsApp que ya cuentan con la actualización, debes pulsar sobre la foto de perfil para abrirla y si quieres hacer zoom a alguna parte tendrás que pellizcarla.