WhatsApp: estos son los requisitos para trabajar y mejorar la app

Muchas veces se sueña con querer trabajar en Facebok, Microsoft, Google, entre otro tipo de empresas. Pero hoy te comentamos cómo poder postular para WhatsApp por si, en algún punto de tu vida, deseas emprender un sueño que muchos quisieran lograr.

A diario la compañía de WhatsApp recibe una serie de CV de los postulantes. Pero ello no significa que te elijan. Para ello primero deberás resolver un cuestionario.

¿Qué es lo que debes tener para poder trabajar en la empresa más grande de comunicaciones del mundo? Si cumples con todos los pasos, podrás ingresar fácilmente.

¿Quieres laborar en WhatsApp y modificar la aplicación para smartphone? Entonces estos son los requisitos que debes cumplir. (Foto: Getty Images)

Entender la posición estratégica y competitiva de WhatsApp.

Tener la habilidad para construir relaciones con públicos de interés clave y negocios líderes dentro y fuera de WhatsApp.

Probar que has iniciado y mantenido de forma satisfactoria una idea de negocio a escala global.

Experiencia en el mundo de las start-ups.

Experiencia en la gestión de proyectos, con la habilidad para liderar y ejecutar multiples proyectos.

Habilidades de comunicación y presentación, además de la habilidad para aclarar y resumir asuntos complejos.

Habilidad para pensar estratégicamente sobre asuntos complejos, liderar en la toma de decisiones difíciles y en planes de acción.

Bachiller en ingeniería, ciencias o negocios.

*Más de 12 años de experiencia en Gestión Tecnológica, Consultoría y Gestión de Producto.

Si te sientes cualificado, no dudes en aplicar a la oferta. No te podemos garantizar que te elijan, pero al menos es una experiencia. Aunque no sabemos cuánto puedes ganar, te sugerimos estar atento a la web de WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.