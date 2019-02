WhatsApp: esto sucede si reportas a un alguien en la aplicación

Muchas veces intercambiamos número de WhatsApp sin darnos cuenta y cuando alguien nos escribe sin haber registrado su teléfono en nuestra agenda, terminamos por bloquearlo o simplemente ignorarlo ya que no sabemos quién es.

Eso ocurre a menudo con los usuarios. Pero qué ocurre si presionas la palabra “Reportar” en una conversación de WhatsApp que sostuviste con un número extraño.

WhatsApp te da la opción de poder agendar, bloquear y reportar cuando un desconocido nos habla. Si presionas dicha opción, no ocurrirá nada, es decir, puedes seguir comunicándote con esa persona.

Sin embargo, WhatsApp te mostrará otro cuadro en el que se te informa si deseas bloquear al contacto y borrar los mensajes del chat o seguir manteniendo el chat hasta que la aplicación de mensajería rápida vuelva a contactarse contigo para determinar qué hacer con ese contacto extraño.

Seguro no lo sabías. Recuerda que para evitar dichos inconvenientes, es mejor brindar tu número y agregarlo siempre y cuando estén conversando en la vida real.

Recuerda que también tienes la opción para poder ocultar tu imagen, Estados, hora de conexión, entre otro tipo de cosas a una persona que no conoces, más sobre si no sabes que un usuario tiene tu número y tú no.

Toma dicha recomendación. No olvides conocer este y otros trucos de WhatsApp que te mencionamos a continuación.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.