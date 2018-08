WhatsApp: por esto no puedes responder mensajes tocando la pantalla con los dedos mojados

Para nadie es un secreto que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo pues millones de personas recurren a ella para entablar conversaciones, programar reuniones de trabajo, contactarse con la familia, pareja o, simplemente, preguntarle a alguien cómo le está yendo en el día. Si bien tener el móvil en la mano y responder inmediatamente es algo muy habitual, hacerlo con los dedos mojados es casi imposible y aquí te contamos el por qué.

De seguro te ha pasado que estás saliendo de la ducha o terminando de lavarte las manos y llega ese mensaje tan esperado de alguien especial o el pedido urgente de tu jefe por cuestiones de trabajo e intentas responderlo y no hay éxito. Y es que al tener el contacto con el agua no podrás hacer scroll, pulsar el icono de la app o escribir un texto corto como estás acostumbrado.

Los especialistas de Andro4All tienen la respuesta a por qué no puedes responder el mensaje de WhatsApp o de cualquier otra aplicación cuando tus dedos están húmedos y tiene que ver con el funcionamiento de la pantalla táctil.

Las que tenemos en los smartphones y tablets “son capacitivas. Estas están conformadas por un cristal recubierto con un material conductor y, en pocas palabras, aprovechan la conductividad de nuestro cuerpo para determinar dónde se ha pulsado exactamente. Cuando tocas sobre el cristal se genera un cambio en el campo electroestático, que es procesado por el controlador y traducido en unas coordenadas X e Y. De esa forma, tu móvil sabe dónde has tocado y actúa en consecuencia”.

Según explican, estas pantallas son extremadamente sensibles por lo que una sola gota de agua puede alterar todo al ser un conductor de la electricidad y es ahí donde se da un cambio en el campo electroestático. Esto es detectado por los sensores de tu celular y lo interpreta como una pulsación.

El problema de no poder usar WhatsApp o cualquier otra app con los dedos mojados se soluciona secando la pantalla y tus manos. Aunque parezca algo obvio, en un momento de desconcentración y en el que agarras tu celular de manera automática para responder ese mensaje, se te puede escapar. No es que tu móvil esté malogrado, sino que no lo estás usando de la manera correcta.