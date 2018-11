WhatsApp: esto hará con los videos que recibes y ves en las notificaciones

WhatsApp está a punto de cambiar la reglas del juego. Pronto la aplicación se actualizará en todos los smartphone del mundo, incluyendo los dispositivos de Apple, pero esta traerá una novedad que no gustará a muchos, sobre todo a los más conservadores.

Se tratan de las alertas que recibes y que aparecen en la parte superior de tu smartphone. Resulta que WhatsApp está a punto de modificar esto de una forma muy particular.

La app ha decidido que pronto soltará una actualización en donde podrás ver tus videos y fotos sin necesidad de ingresar a WhatsApp. Solo basta con presionar el clip que te enviaron y listo.

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed! It will be available soon for App Store users.

Sin embargo, esto puede ser perjudicial a alguien que recibe un contenido en modo de broma, por ejemplo, de los gemidos. Si te encuentras sin audífonos y abres el video, automáticamente todos podrán oírlo.

De acuerdo con el sitio WABetaInfo, el servicio de mensajería trata de simplificar sus funciones y en búsqueda de practicidad incluirán notificaciones con ventanas emergentes y vistas previas.

La posibilidad de ver los videos en las notificaciones para cualquier dispositivo que tenga instalada la versión 2.18.102.5.

Incluso, en Twitter ya circula un video de una persona que, aunque no usa la versión beta, ya puede ver previos de videos. No muestra todo el video, pero sí lo suficiente como para saber de qué se trata.

Apparently. As mentioned: My wife can use the new function, a friend's wife cannot. Both use the App Store version, have never used a beta. In the video: My wife's iPhone, I hope you mean this feature (Watch the video in the notification) pic.twitter.com/mLukaM47pn