WhatsApp: este es el truco que puedes hacer si te quedas solo en un grupo

¿Algunas vez te metieron a un grupo de WhatsApp para poder tratar un tema sobre, por ejemplo, de trabajo, reunión familiar, actividad de un fin de semana, o simplemente para coordinar cómo se organizarán para ir al cumpleaños de un amigo? Existen varios en la app de mensajería rápida.

Sin embargo, cuando se crea este grupo en WhatsApp tiene un fin y, quizá, una fecha de caducidad. En el momento que todos sus usuarios se hayan ido, notarás que eres la única persona que se ha convertido en administrador sin que te des cuenta.

Esto tiene su ventaja, pues con este tipo de chat creado como grupo en WhatsApp te puede servir, sobre todo, para enviarte notas, e incluso usarlo como block de notas.

¿Sabes lo que puedes hacer si es que te quedas solo en un grupo de WhatsApp? Mira el siguiente truco. (Foto: Peru.com)

Pero no solo eso, puedes cambiar la descripción del ex grupo, el nombre, incluso, si no te quieres sentir solo, puedes agregar a alguien más o a otros amigos.

Ellos no leerán nada de nada de lo que se escribió antes. Esta es una buena opción para poderte enviarte tus selfies, por ejemplo, o documentos en PDF, Word, audios que necesites, etc.

¿Sabes lo que puedes hacer si es que te quedas solo en un grupo de WhatsApp? Mira el siguiente truco. (Foto: Peru.com)

El grupo no tiene fecha de caducidad y puedes mandar la misma información en caso tengas otro teléfono y otro WhatsApp.