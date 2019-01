WhatsApp: con este truco podrás evitar que tu jefe te converse sin bloquearlo

Es domingo, estás concentrado en una película o serie y recibes un mensaje de parte de tu jefe por WhatsApp. ¿Le contestas o simplemente lo ignoras? ¿Se dará cuenta que no has leído su mensaje y te seguirá hostigando? Pues hay un truco que no muchos han usado y que está en la misma app.

Para todos aquellos que han pasado una mala experiencia en WhatsApp con sus superiores por haberlos interrumpido en un horario que no corresponde, pues hay una solución bastante básica.

Simplemente deberás tener la aplicación o actualizarla, desde allí cada vez que vayas a tu casa, o salgas del trabajo, simplemente has lo siguiente: ingresa a la conversación con tu jefe y desde allí presiona los tres puntitos para ir a Ajustes.

Tras ello presiona en Silenciar. Automáticamente deberá aparecer una opción para poder evitar recibir alertas dirante 1 hora, 8 horas y hasta 1 año. Luego de eso pulsa la opción “Evitar notificaciones”. Con ello no recibirás ningún tipo de vibración o sonido.

Pero allí no queda la cosa. También puedes ocultarle la hora de conexión y tu foto de perfil. ¿Cómo? Yendo a los ajustes de WhatsApp y luego a Privacidad. Con ello lograrás evitar el acoso constante.

Es muy sencillo y muy fácil. Con todos esos pasos harás que ya tu jefe no lea tu hora de conexión, foto de perfil, no te moleste con sus alertas y estará silenciado, eso siempre y cuando estés fuera del trabajo.

Cuando ingreses a laborar, podrás reactivarlo todos los detalles de WhatsApp que has desactivado.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.