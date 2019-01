WhatsApp: con este truco podrás bloquear a alguien sin entrar a la app

Muchas veces algunas personas tienden a volverse insoportables en WhatsApp. A medida que las conocemos, no solo te pueden hacer renegar, sino también sacarte de tus casillas. Esto genera que los termines bloqueando de la aplicación.

Pero allí no llega el problema. Esa persona te puede reclamar, incluso llamarte y decir por qué lo has bloqueado de WhatsApp. Le puedes dar mil excusas, pero no te creerá.

¿Quieres saber cómo bloquear a un contacto sin que se entere? El proceso es muy fácil y no tienes que ingresar a la aplicación para poder hacerlo. Para realizar el truco no necesitas descargar una app de tercero.

Tan solo debes ir al contacto desde tu listado de números y allí darle en eliminar contacto. Posteriormente ingresarlo a tu lista negra. Con ello evitarás que se cole en todas las aplicaciones de chat.

Estando en la lista negra de tu smartphone, esa persona no te podrá ni escribir por WhatsApp, ni recibir los mensajes de texto, ni mucho menos realizarte una llamada.

Asimismo, evitarás que vea tu información de Google, o acceder a tu Facebook con solo colocar tu número. Esta función de Android tiene como objetivo de evitar futuros acosos.

¿Lo has probado? Solo de esa forma podrás eliminar y bloquear a un contacto en WhatsApp sin necesidad de ingresar a la aplicación y realizar una serie de modificaciones.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.