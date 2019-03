WhatsApp: con este truco evitarás recibir y ver los Estados de tu ex

Tu amigo o tu ex se la pasa todo el día publicando sus Estados en el WhatsApp y no tiene cuándo parar. Pues existe un divertido y sencillo truco para detener todo eso silenciándolo de por vida, o hasta cuando tú lo decidas.

Para ello no es necesario ni siquiera tener que bloquear a esa persona de WhatsApp, ni mucho menos descargar otra aplicación como complemento para que así no observes nada de lo que publican.

No te llevará mucho tiempo. Los pasos son bastante sencillos. Simplemente accede a la app, luego dirígete a los Estados. En ello verás todo lo que han publicado tus amigos en menos de 24 horas.

Tras ello, pulsa sobre cualquiera de ellos, o el usuario que necesariamente no quieres ver nada. A los pocos segundos de mantenerlo presionado aparecerá un mensaje de advertencia de WhatsApp.

¿No quieres ver los Estados de una determinada persona nunca más? Entonces estos pasos son los que debes hacer en WhatsApp. (Foto: Peru.com)

“Las nuevas actualizaciones de estado de (nombre de la persona) ya no aparecerán en actualizaciones recientes”, informa la app. Dale en Silenciar y listo.

Con ello nunca más podrás ver los Estados de WhatsApp de alguien que no te interesa en lo más mínimo absoluto, incluso tu ex. Otro método para no hacer estos pasos es eliminando el número de tu agenda de por vida.

Y listo. Haciéndolo correctamente no podrás tener ni ver las fotos, videos, GIF, entre otras cosas que alguien cuelga durante las próximas 24 horas.

Si quieres volver a ver lo que hace ese determinado usuario, repite los pasos anteriores y luego presiona en dejar de silenciar.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.