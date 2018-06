WhatsApp: con este sencillo paso podrás marcar tus conversaciones como no leídas

Algunas veces tendemos a abrir un mensaje de WhatsApp de casualidad y dejamos en visto a esa persona que no queríamos. Sin embargo, hay muchos trucos que existen en la aplicación que la mayoría desconoce qué hacer para revertir esa situación.

Si dejaste en visto a alguien y aún no ha chequeado que lo dejaste en doble check azul en WhatsApp, entonces solo tienes una oportunidad para hacer esto. Solo sigue los pasos y lograrás colocar la conversación como la dejaste.

Simplemente presiona el mensaje del contacto a quien no contestaste, luego anda a Ajustes y desde allí apreciarás una opción.

Se llama “Marcar como no leído”. Recuerda una vez más que este indicativo es solo para ti, y no afecta en nada al resto de personas.

Los demás no saben si has marcado una conversación como leída o como no leída, y después de que entres en una conversación todos los chats dentro se marcan con un doble check azul, si es que los tienes activados.

Ahora que ya lo sabes, entonces empieza a usarlo a fin de que recuerdes a qué persona debes responder y a cuáles ya contestaste. WhatsApp siempre solucionando ciertas cosas que se nos pasan.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.