WhatsApp: este es el increíble truco que puedes hacer si te quedas solo en un grupo

¿Algunas vez te metieron a un grupo de WhatsApp para poder tratar un tema sobre, por ejemplo, de trabajo, reunión familiar, actividad de un fin de semana, o simplemente para coordinar cómo se organizarán para ir al cumpleaños de un amigo? Existen varios en la app de mensajería rápida.

Sin embargo, cuando se crea tiene un fin y, quizá, una fecha de caducidad. En el momento que todos sus usuarios se hayan ido, notarás que eres la única persona que se ha convertido en administrador sin que te des cuenta.

Esto tiene su ventaja, pues con este tipo de chat creado como grupo en WhatsApp te puede servir, sobre todo, para enviarte notas, e incluso usarlo como block de notas.

Pero no solo eso, puedes cambiar la descripción del ex grupo, el nombre, incluso, si no te quieres sentir solo, puedes agregar a alguien más o a otros amigos.

Ellos no leerán nada de nada de lo que se escribió antes. Esta es una buena opción para poderte enviarte tus selfies, por ejemplo, o documentos en PDF, Word, audios que necesites, etc.

El grupo no tiene fecha de caducidad y puedes mandar la misma información en caso tengas otro teléfono y otro WhatsApp.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1. ¿quién vio mi foto de perfil?

Desde hace unos días, una nueva app llamada WhatsTracker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer quién ha revisado tu foto de perfil, la aplicación de mensajería más popular en la actualidad. Esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés.

Para poder configurar esta aplicación que te permitirá saber quién ha revisado tu foto de perfil de WhatsApp, únicamente deberás de seguir los siguientes pasos que te mostramos a continuación.

PASO 1 Descarga la aplicación desde Google Play. (Puedes encontrarla en este enlace).

PASO 2 Abre la aplicación, aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios.

PASO 3 Ingresa un nombre y un número de teléfono

PASO 4 Accede al apartado de visitas y analíticas.